I dati Auditel di ieri mostrano che in prima serata su Canale 5 è andato in onda il debutto di SuperKaraoke con Michelle. Contemporaneamente, Affari Tuoi ha sfidato La Ruota della Fortuna, mentre su Rai 1 sono stati trasmessi programmi come Tutte tranne te e SuperKaraoke contro Tutti. La concorrenza tra i programmi ha coinvolto diverse reti e generi televisivi.

I dati Auditel di ieri: in prima serata su Canale 5 ha debuttato SuperKaraoke con Michelle Hunziker. Ecco chi ha vinto la battaglia degli ascolti tv Ieri, lunedì 8 giugno 2026, gli ascolti tv mostrano i dati sulla consueta sfida tra Affari Tuoi di Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri, lunedì 8 giugno 2026, da Affari Tuoi contro La Ruota della Forruna a SuperKaraoke contro Tutti tranne te

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Monday - June 08, 2026 | New Week Prayer To Let God Go Before You & Prepare Your Path | Cindy Trimm

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