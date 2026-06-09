Ascolti tv ieri lunedì 8 giugno 2026 da Affari Tuoi contro La Ruota della Forruna a SuperKaraoke contro Tutti tranne te
I dati Auditel di ieri mostrano che in prima serata su Canale 5 è andato in onda il debutto di SuperKaraoke con Michelle. Contemporaneamente, Affari Tuoi ha sfidato La Ruota della Fortuna, mentre su Rai 1 sono stati trasmessi programmi come Tutte tranne te e SuperKaraoke contro Tutti. La concorrenza tra i programmi ha coinvolto diverse reti e generi televisivi.
I dati Auditel di ieri: in prima serata su Canale 5 ha debuttato SuperKaraoke con Michelle Hunziker. Ecco chi ha vinto la battaglia degli ascolti tv Ieri, lunedì 8 giugno 2026, gli ascolti tv mostrano i dati sulla consueta sfida tra Affari Tuoi di Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Monday - June 08, 2026 | New Week Prayer To Let God Go Before You & Prepare Your Path | Cindy Trimm
Notizie e thread social correlati
Ascolti tv ieri sera, lunedì 8 giugno 2026, da SuperKaraoke a Tutti tranne te a a Robin Hood - I dati AuditelI dati Auditel di ieri sera mostrano che tra i programmi più seguiti ci sono stati SuperKaraoke e Robin Hood.
Ascolti tv ieri 4 maggio 2026, da I Cesaroni contro Ulisse a La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi - I dati AuditelI dati Auditel di ieri, 4 maggio 2026, mostrano come gli ascolti televisivi abbiano visto un confronto tra diverse trasmissioni.
Temi più discussi: Ascolti tv ieri lunedì 1 giugno chi ha vinto tra Alberto Angela, i Cesaroni – Il Ritorno e Quarta Repubblica; Ascolti TV ieri 31 maggio, chi ha vinto: testa a testa tra Rai1 (14.2%) e Canale5 (14.4%), Fuori dal coro chiude al 7.7%; Ascolti Tv ieri (2 giugno): Rai 1 domina, ma De Martino (accorciato) viene travolto da Gerry Scotti; Ascolti tv di ieri 1 giugno: vince la replica di Ulisse su Rai 1 (16.4%) e batte il finale de I Cesaroni (16.3%).
Ascolti tv ieri, lunedì 18 maggio 2026, dallo scontro tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi alla sfida tra Ulisse e I Cesaroni x.com
Anche ieri sera Ulisse si è aggiudicato la serata. Sono molto fiero di questa stagione, forse tra le migliori degli ultimi anni sia per la qualità dei contenuti, sia per gli ascolti che ci avete regalato. Tenere incollati alla tv tanti di voi di lunedì sera in un contesto telev facebook
Ascolti tv lunedì 8 giugno: Tutti tranne te, Superkaraoke, Le verità nascosteAscolti tv 8 giugno 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it
Ascolti tv, Scotti vs De Martino: stavolta non c’è storia. Ecco chi vince tra Affari Tuoi e La Ruota della FortunaAffari Tuoi su Rai1 segue con 3.722.000 spettatori (20.5%). Nella puntata precedente Stefano De Martino aveva intrattenuto 4.310.000 spettatori (24.5%). Sulla stessa rete Cinque Minuti arriva a ... affaritaliani.it