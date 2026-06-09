Arzà ha vinto il Rally del Reggello, conquistando anche la prima posizione nella classifica di Zona 7. La gara è stata caratterizzata da diverse sfide e condizioni impegnative. L’autista ha commentato che la competizione è stata dura, ma si è detto soddisfatto del risultato. La vittoria permette di salire in vetta alla classifica di Zona 7. La corsa si è svolta su percorsi impegnativi e ha visto la partecipazione di diversi concorrenti.

"È stata una gara dura perché il Rally di Reggello è una competizione tosta, sono felice del successo". Claudio Arzà analizza fine settimana automobilistico che ha visto la scuderia spezzina Bb Competition recitare un ruolo da assoluta protagonista sulle strade della Toscana. Il sodalizio ligure ha festeggiato non soltanto il trionfo assoluto del proprio equipaggio di punta, ma ha anche messo il proprio sigillo sulla prima posizione nella speciale classifica riservata alle scuderie. Il gradino più alto del podio nella classifica generale è stato occupato proprio da Arzà, affiancato alle note come di consueto da Massimo Moriconi su Skoda Fabia RS. La vettura ceca, schierata sul campo di gara dal team MM Motorsport e dotata di pneumatici Michelin, ha accompagnato il pilota verso la sua seconda affermazione stagionale dopo quella al Rally Il Ciocco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arzà trionfa al Rally del Reggello. Vittoria che vale la vetta di Zona 7

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