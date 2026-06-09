Aree palazzi e capannoni dismessi | il piano per il loro recupero
Lunedì 8 giugno 2026 si è tenuto un incontro pubblico nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, dedicato al recupero di aree, palazzi e capannoni dismessi. Durante l’evento sono state illustrate le proposte di rigenerazione urbana e le possibilità di sviluppo legate a questi spazi. L’obiettivo è promuovere interventi di riqualificazione e valorizzazione di strutture abbandonate o inutilizzate. La presentazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e professionisti del settore.
Nel pomeriggio di lunedì 8 giugno 2026 si è svolto, all'interno del Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, l'incontro pubblico dedicato alla presentazione delle aree oggetto di rigenerazione urbana e delle opportunità di sviluppo a loro connesse.Il piano strategico del Comune di Genova mira. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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