Applica la strategia dell’ostaggio | ecco perché i negoziati non piegano Teheran

I negoziati tra Washington e Teheran continuano a prolungarsi senza risultati concreti, mentre i pasdaran hanno riattivato la tensione con Israele, portando a uno stato di guerra temporaneo. La riaccensione del conflitto tra Iran e Israele è durata alcune ore prima di calmarsi. Si evidenzia come il regime degli ayatollah sembri sfruttare il fattore tempo, mantenendo una posizione ferma e senza piegarsi alle pressioni esterne.

Il protrarsi dei negoziati tra Washington e Teheran e il ritorno, per iniziativa dei pasdaran, ad uno stato di guerra tra Israele e Iran, rientrato dopo ore ad altissima tensione, sembrano confermare come il regime degli ayatollah senta di avere dalla sua parte il fattore tempo. Al contrario dell’amministrazione americana guidata da Donald Trump che ogni giorno deve fare i conti con il malumore crescente, anche interno alla base Maga, di chi contesta il conflitto e i suoi costi economici, e con l’avvicinarsi delle elezioni di metà mandato, le quali potrebbero condannare il tycoon ad un ultimo biennio alla Casa Bianca da anatra zoppa. Teheran è maestra nell’arte del traccheggiare al tavolo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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