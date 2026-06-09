Nel giro di 40 minuti, l’Appennino parmense ha registrato 15 scosse di terremoto, colpendo le zone di Bedonia e Tornolo. La scossa più forte ha raggiunto una magnitudo di 3.2. La sequenza sismica è stata molto concentrata nel breve lasso di tempo, con eventi ravvicinati tra loro. Non sono state segnalate danni significativi. La sequenza ha suscitato preoccupazione tra la popolazione locale.

? Domande chiave? In Breve Sciame sismico tra Bedonia e Tornolo: 15 scosse hanno scosso l’Appennino parmense tra l’8 e il 9 giugno. Ben 15 scosse di terremoto hanno interessato la zona tra Bedonia e Tornolo tra la tarda serata dell’8 giugno e le prime ore di oggi, 9 giugno 2026. L’attività sismica, localizzata dall’INGV di Roma, ha colpito l’Alta Val Taro con magnitudo comprese tra 2 e 2.7. La sequenza di eventi ha iniziato alle 22:49 di ieri ed è terminata alle 00:31 di questa mattina. La cronologia dell’attività sismica nell’Alta Val Taro. Il movimento della terra ha presentato una concentrazione di eventi molto ravvicinata nel tempo, concentrandosi in un arco di poco più di 40 minuti. La sequenza è stata caratterizzata da una frequenza elevata, con la scossa più intensa registrata alle 23:18 di ieri sera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Appennino parmense: 15 scosse in 40 minuti scuotono Bedonia e Tornolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Terremoto sull’Appennino parmense: 15 scosse in poco più di 40 minutiTra le 23:00 dell’8 giugno e le 1:00 del 9 giugno sono state registrate 15 scosse di terremoto sull’Appennino parmense, con magnitudo tra 2 e 2,5.

Sciame sismico nelle Alpi Carniche: 25 scosse scuotono l’UdineseTra la sera di ieri e la mattina di oggi, una serie di venticinque scosse di terremoto si sono verificate nelle Alpi Carniche, interessando la...

Argomenti più discussi: Terremoto sull’Appennino parmense: 15 scosse in poco più di 40 minuti; Terremoto sull’Appennino parmense | 15 scosse in poco più di 40 minuti.

Terremoto sull’Appennino parmense: 15 scosse in poco più di 40 minutiSciame sismico tra Bedonia e Tornolo, due comuni vicini al confine con la Liguria. Le scosse hanno avuto magnitudo compresa tra 2 e 2.7 ... ilrestodelcarlino.it

Notte all'addiaccio per una 95enne sull'Appennino parmense, soccorsaUna donna di 95 anni ha trascorso una notte all'addiaccio in un bosco dell'Appennino parmense prima di essere trovata e soccorsa questa mattina. Sono state ore di apprensione per l'anziana che aveva ... ansa.it