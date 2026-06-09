Alla poetessa sammaurese Caterina Tisselli una targa d’argento del Panathlon Club di Valdarno

Notizia in breve

Durante una serata a San Miniato dedicata a “La Poesia nello Sport”, il Panathlon Club di Valdarno ha consegnato una targa d’argento alla poetessa sammaurese Caterina Tisselli. La motivazione menziona la sua attività letteraria e poetica. La cerimonia si è svolta alla presenza di membri del club e di pubblico interessato. La targa è stata consegnata in riconoscimento del suo contributo nel campo della poesia.