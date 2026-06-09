Alla poetessa sammaurese Caterina Tisselli una targa d’argento del Panathlon Club di Valdarno
Durante una serata a San Miniato dedicata a “La Poesia nello Sport”, il Panathlon Club di Valdarno ha consegnato una targa d’argento alla poetessa sammaurese Caterina Tisselli. La motivazione menziona la sua attività letteraria e poetica. La cerimonia si è svolta alla presenza di membri del club e di pubblico interessato. La targa è stata consegnata in riconoscimento del suo contributo nel campo della poesia.
Nell’ambito di una serata dedicata al tema “La Poesia nello Sport” organizzata dal Panathlon Club di Valdarno Inferiore (a San Miniato) è stata conferita a Caterina Tisselli una targa d’argento Panathlon con la seguente motivazione “Per la sua attività letteraria e poetica costellata di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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