L'Eurodeputato ha definito il Pride come la manifestazione più pacifica che ci sia. Nella stessa intervista, ha commentato la recente approvazione a Strasburgo della nuova Direttiva Vittime. Ha sottolineato che si tratta di un passo importante nel rafforzare i diritti delle persone vittime di reati. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle misure contenute nella direttiva.

L’Eurodeputato, nell’intervista a Novella 2000, ha anche parlato della nuova Direttiva Vittime, approvata di recente a Strasburgo. «Il Pride è la manifestazione più pacifica che ci sia: non succedono violenze, non succedono risse. E una manifestazione gioiosa ma anche di resistenza, dove delle persone in carne e ossa, con i loro corpi e con le loro esistenze, dicono ‘non accettiamo che la politica decida delle nostre vite, non accettiamo che altri ci discriminino semplicemente perché esistiamo’. Noi esistiamo, siamo felici di quello che siamo e ve lo dimostriamo marciando tutti assieme pacificamente». Lo ha detto Alessandro Zan, Eurodeputato e responsabile Diritti del Partito Democratico, rispondendo alla domanda sul Pride, su quanto ci sia bisogno ancora di questa manifestazione e quanti pregiudizi generi anche nel 2026. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Alessandro Zan, il Pride “È la manifestazione più pacifica che ci sia”

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