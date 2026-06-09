Lo Sport Ancash ha vinto 2-1 contro l’Erremme, con l’Interno Uno che ha ribaltato il risultato. Dopo un pareggio iniziale, l’Interno Uno ha segnato il gol decisivo nel secondo tempo. La difesa dell’Erremme ha evitato un punteggio più ampio grazie a interventi chiave, impedendo all’avversario di aumentare il vantaggio. La partita si è conclusa con la vittoria per l’Interno Uno, che ha ottenuto i tre punti.

? Punti chiave? In Breve Interno Uno riscatta il debutto mentre Sport Ancash domina il Trofeo Città di Albenga. L’Interno Uno ha battuto I Tagliati per 2 a 1 allo Stadio Annibale Riva di Albenga, inaugurando la seconda settimana del torneo con una vittoria fondamentale per la classifica. La serata di martedì 09 giugno 2026 ha offerto due sfide intense, caratterizzate da prestazioni individuali decisive e risultati che cambiano le sorti della quinta edizione della competizione. Il secondo incontro della serata ha lo Sport Ancash travolgere l’Erremme Cdp Costruzioni con un netto 6 a 1. Mentre la prima partita ha offerto uno scontro tattico e combattuto, la seconda si è trasformata in una vera e propria dimostrazione di superiorità offensiva da parte dei giocatori in maglia verde. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Albenga, lo Sport Ancash travolge l’Erremme: l’Interno Uno vince 2-1

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