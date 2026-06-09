Al MarePineta unisce arte e ospitalità, offrendo un’esperienza che integra elementi culturali con servizi di lusso. L’hotel propone spazi dedicati all’arte e all’esposizione di opere, oltre a servizi di alta qualità come spa, trattamenti e attività sportive. La struttura si rivolge a clienti che cercano un soggiorno che combina relax, cultura e comfort. La proposta si basa su un’offerta articolata di servizi e iniziative per il benessere e l’intrattenimento.

Nel mondo dell’ospitalità di lusso il benessere è spesso associato a spa, trattamenti e attività sportive. Il MarePineta Milano Marittima, che nel 2026 celebra cento anni di storia, prova invece ad allargare il significato stesso della parola cura, mettendo l’arte al centro dell’esperienza di soggiorno. Lo fa ospitando per tutta l’estate e fino al 6 novembre «Trame di Luce», mostra personale dello scultore veneziano Gianfranco Meggiato, allestita negli spazi del resort come parte delle celebrazioni del centenario. L’operazione non riguarda soltanto l’inserimento di opere in un contesto alberghiero. Il progetto nasce dall’idea che il benessere contemporaneo abbia a che fare anche con il recupero del tempo come spazio di attenzione, ascolto e consolazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Al MarePineta l’arte si mescola all’ospitalità

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