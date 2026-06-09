Arezzo, 9 giugno 2026 – Dall’11 al 22 giugno 2026 il Circolo Artistico di Corso Italia 108, ad Arezzo, ospita “ Rewind”, mostra del Collettivo Arezzo a cura di Danilo Sensi. Giovedì 11 giugno, alle ore 18, l’inaugurazione ufficiale. La collettiva è visitabile tutti i giorni, dalle 15 alle 19, a ingresso gratuito. Per l’occasione espongono: Katarina Alivojvodic, Veronica Buzzichelli, Antonella Cedro, Fabrizio Cioci, Tetsuji Endo, Laura Fantucci, Maura Giussani, Roberta Greco, Takako Ishii, Edi Magi, Donatella Mormile, Grazia Rossi Forbicioni, Laura Serafini, Andrea Torelli e Rita Vestri. “Riavvolgiamo la storia – spiega Danilo Sensi. – Dopo la grande occasione mancata di Expoarte Città di Arezzo, l’associazione ha deciso di esporre le opere che furono realizzate appositamente per quell’evento, rimaste inedite, e lo fa in un luogo simbolo per la cultura cittadina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Al Circolo Artistico “Rewind”, mostra del Collettivo Arezzo a cura di Danilo Sensi

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