Addio all' ex segretario generale della Cisl Abruzzo Molise Leo Malandra i funerali a Chieti

Lunedì 8 giugno è deceduto Leo Pio Malandra, ex segretario generale della Cisl Abruzzo Molise, all’età di 69 anni. I funerali si terranno a Chieti. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo sindacale della regione.

Lutto a Chieti e nel mondo sindacale abruzzese. Nella giornata di lunedì 8 giugno si è spento Leo Pio Malandra, già segretario generale della Cisl Abruzzo Molise; aveva 69 anni. Dipendente del ministero del Lavoro, Malandra aveva ricoperto diversi ruoli di rilievo all'interno del sindacato, in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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