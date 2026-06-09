È scomparso Sergio Taccioli, conosciuto come il re della Limonaia di Gello. La sua morte è avvenuta il 9 giugno 2026. Taccioli gestiva da anni una limonaia situata in un'area verde di Pistoia, diventata un punto di riferimento locale. La struttura era conosciuta per la produzione di limoni e per il ruolo che svolgeva nel territorio. La notizia ha suscitato cordoglio tra chi lo conosceva e frequentava il luogo.

Pistoia, 9 giugno 2026 – Era il re di un piccolo regno immerso nel verde, nel silenzio e nella bellezza della campagna di Gello e da quarant’anni, anzi da quarantuno esatti, signore e padrone di uno dei ristoranti che hanno fatto la storia della cucina pistoiese, condotto da sempre da una famiglia che accoglie tutti con il sorriso e con un garbo impeccabile. Il cuore di Sergio Taccioli, il capofamiglia e patron dell’Osteria La Limonaia, si è fermato nella tarda mattinata di lunedì all’ospedale San Jacopo, dopo un repentino e inesorabile peggioramento delle sue condizioni di salute. Lascia l’adorata moglie Anna Susini e gli amatissimi figli Anna Maria e Ilario, insieme una squadra formidabile nel cucinare e mettere a tavola i clienti, quelli storici e quelli che, per la prima volta, si affacciano nel loro giardino e sulla loro veranda che d’estate risplende sotto la luce della luna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Sergio Taccioli, re della Limonaia di Gello

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