Accordo vicino con l’Iran Trump e i 37 annunci andati a vuoto in due mesi

Dopo più di due mesi dall’annuncio di un cessate il fuoco con l’Iran, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato più volte di essere vicino a un accordo con Teheran. Nel periodo, sono stati annunciati 37 tentativi andati a vuoto di raggiungere un'intesa. Non sono stati comunicati dettagli sui negoziati o sui contenuti dell’ipotetico accordo. La situazione rimane senza sviluppi concreti o conferme ufficiali.

(Adnkronos) – In più di due mesi dall'annuncio di un cessate il fuoco con l'Iran, il presidente americano Donald Trump ha continuato sistematicamente ad affermare di essere vicino a un accordo con Teheran. E lo ha fatto con una cadenza quasi quotidiana tra social, apparizioni pubbliche e interviste con i media. L'intesa però, nonostante le. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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