Il vertice di ABC ha confermato di aver gestito correttamente i contenuti, nonostante le polemiche. La discussione si è concentrata su come l'emittente separi le opinioni personali dalla linea editoriale. La tempesta mediatica è scoppiata dopo alcune dichiarazioni di una nota attivista, considerate dalla critica come troppo schiacciate su un punto di vista. La rete ha ribadito di aver mantenuto la coerenza nelle sue scelte editoriali.

? Domande chiave? In Breve Il dibattito sull’etica dei contenuti ABC: tra polemiche su Grace Tame e investimenti tecnologici. Hugh Marks ha difeso la gestione dei contenuti dell’emittente pubblica australiana dopo le recenti tensioni riguardanti il podcast di Grace Tame. Il vertice dell’ente ha chiarito la posizione ufficiale in merito alle dichiarazioni di Charlie Pickering, che avevano sollevato dubbi sulla conformità al codice di condotta. Mentre il dibattito sull’autismo e sulle controversie politiche anima le discussioni, il senatore David Pocock solleva questioni cruciali sul ritorno economico dei grandi data center per l’intelligenza artificiale in Australia. La vicenda nasce dalla produzione di un podcast in quattro parti curato da Grace Tame. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ABC: il vertice difende la gestione dei contenuti dopo le polemiche

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