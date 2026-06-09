Unipol ha annunciato l’acquisto di 635 filiali di Montepaschi, portando il totale delle filiali possedute da Bper a circa 1.255. Nel 2021, l’azienda aveva acquistato 620 filiali ex Ubi da Intesa Sanpaolo per 644 milioni di euro, ridotte successivamente dalla fusione con Pop Sondrio. La transazione con Unipol prevede il trasferimento di queste nuove filiali, creando un secondo polo bancario. La conferma dell’accordo è arrivata nei giorni scorsi.

Dopo aver acquistato nel 2021 da Intesa Sp 620 filiali ex Ubi per 644 milioni, e ridotte dalla fusione di Pop Sondrio, adesso Bper è pronta a ricevere dal proprio azionista Unipol, 635 filiali che rileverà sempre da Ca' de Sass, post Opas su Mps, facendo compiere al consolidamento bancario italiano, un nuovo salto di scala nella geografia del credito. La partita aperta dall'offerta di acquisto e scambio di Intesa Sp su Mps, produrrà un effetto immediato: «La nascita del secondo maxi-polo nazionale», ha sottolineato Carlo Cimbri, con 2.680 sportelli, 225 miliardi di raccolta diretta, 170 miliardi di impieghi, 2 milioni di clienti. Con Cimbri nasce il secondo polo bancario È questo il progetto varato dal cda di Unipol, domenica 7, che con l'integrazione delle filiali nella controllata Bper punta a costruire un campione domestico capace di operare alle spalle di Intesa (2. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - A Unipol-Bper 635 filiali di Montepaschi, Cimbri: nasce il secondo polo bancario

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mps: non solo Bpm, da Intesa Opas da 30 miliardi. A Unipol 635 filiali per Bper. Siena avvia valutazioniIntesa Sanpaolo ha presentato un’offerta pubblica di scambio da 30 miliardi di euro per Bper, mentre Unipol ha acquisito 635 filiali di quest’ultima.

Carlo Cimbri (Presidente Gruppo Unipol): "Oggi inauguriamo UNIPOL DOME, nuovo simbolo della nostra filosofia e un bene per Milano e l'Italia"Oggi è stato inaugurato UNIPOL DOME, un nuovo edificio che rappresenta un punto di riferimento per il Gruppo Unipol.

Temi più discussi: A Unipol una banca con 635 sportelli che fonderà con Bper e si chiamerà Banca Mp; Unipol rileverà da Intesa 635 filiali da fondere con Bper; Sfida su Mps, Intesa lancia l'Opas e risponde a Bpm: Offerta da 30,6 miliardi, premio del 12,5%. A Unipol 635 filiali Montepaschi da fondere con Bper; Mps, Unipol compra 635 filiali da Intesa Sanpaolo e lancia il piano con Bper.

Risiko: Intesa Sanpaolo lancia Opas da 30,6 miliardi su Mps. A Unipol 635 filiali da fondere con Bper msn.com/it-it/money/no… x.com

A Unipol una banca con 635 sportelli che fonderà con Bper e si chiamerà Banca Mp reddit

Operazione Unipol-Intesa-Bper: 635 filiali cedute e nascita di Banca Monte dei PaschiUnipol ha firmato un accordo per acquisire da Intesa Sanpaolo una banca composta da 635 sportelli che verrà poi proposta in integrazione a Bper per creare Banca Monte dei Paschi; operazione sostenuta ... tuobenessere.it

A Unipol-Bper 635 filiali di Montepaschi, Cimbri: nasce il secondo polo bancarioDopo aver acquistato nel 2021 da Intesa Sp 620 filiali ex Ubi per 644 milioni, e ridotte dalla fusione di Pop Sondrio, adesso Bper è pronta a ricevere dal proprio azionista Unipol, ... ilmessaggero.it