A Stra il convegno su come realizzare il design impossibile con architetti e artigiani

Idee e materia dialogheranno assieme a Villa Foscarini Rossi a Stra. L'occasione sarà il prossimo 12 giugno al convegno sul design organizzato dalla Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia in collaborazione con l'Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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