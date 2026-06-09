A quali classi di concorso puoi accedere? Richiedi gratuitamente la valutazione del tuo piano di studi con MasterMnemosineit

Da orizzontescuola.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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MasterMnemosine.it offre gratuitamente un servizio di valutazione dei piani di studio per laureati e aspiranti docenti. La piattaforma aiuta a capire a quali classi di concorso si può accedere sulla base del percorso di studi. Il servizio è disponibile online e gratuito, senza obbligo di iscrizione. È rivolto a chi desidera verificare le possibilità di inserimento nel settore dell’insegnamento attraverso una valutazione personalizzata del proprio percorso accademico.

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www.MasterMnemosine.it mette gratuitamente a disposizione un servizio di valutazione dei piani di studio rivolto a laureati e aspiranti docenti. Un’opportunità per verificare le classi di concorso accessibili, individuare eventuali CFU mancanti e pianificare correttamente il proprio percorso verso l’insegnamento. Ogni anno migliaia di laureati si avvicinano al mondo della scuola con una domanda molto semplice: posso insegnare con la mia laurea? La risposta, nella maggior parte dei casi, richiede una verifica accurata del piano di studi universitario. Non sempre, infatti, il possesso di una laurea è sufficiente per accedere a una determinata classe di concorso. La normativa prevede spesso il possesso di specifici CFU in determinati Settori Scientifico Disciplinari (SSD), che devono essere verificati caso per caso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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