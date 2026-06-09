A Legnano, il sindaco in carica, sostenuto dal centrosinistra, ha confermato la vittoria alle elezioni amministrative. Durante il discorso di ringraziamento, ha attribuito il risultato al lavoro del suo gruppo e ha commentato che il risultato è stato un testa a testa molto serrato. La vittoria è stata ufficializzata dopo lo scrutinio completo delle schede.

Legnano (Milano) – “Un testa a testa clamoroso, clamoroso davvero e che ci aspettavamo. Sono contento e sono ancora più contento di aver vinto così, con questo gruppo”. A pochi minuti dall’ufficializzazione del risultato fatica a soffocare l’emozione e a scaricare la tensione accumulata Lorenzo Radice, sindaco uscente riconfermato alla guida della città dal ballottaggio. I cittadini hanno confermato il candidato espresso dalla coalizione di centrosinistra (Pd, riLegnano, Insieme per LegnanoLegnano popolare e Fare Centro), dopo un testa a testa avvincente durato per tutte le 49 sezioni e conclusosi con la differenza di una manciata di voti, meno di 500. Radice ha ottenuto il 51,07% delle... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Legnano resiste il centrosinistra, Radice ancora sindaco: “Grazie al mio gruppo, abbiamo tanto lavoro”

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