A Baiso, la squadra di casa, ha subito una doppietta nel secondo tempo, portando il risultato a 2-1 in favore degli ospiti. La formazione di Baiso schiera titolari come Pianazzi, Pavarini, Incerti e Caporali, che ha segnato entrambi i gol. Al minuto 33 della ripresa, Benassi è subentrato al posto di Incerti, mentre al 47’ è entrato Piccinini al posto di Tincani. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti.

BAISO 1 BORZANESE 2 BAISO: Pianazzi, Pavarini, Incerti (33’st Benassi), Tincani (47’st Piccinini), Samotti, Aprile, Caputo (29’st Ovi), Castellano, Neri (19’st Barozzi), Forchignone, Scappi. A disp.: Pellesi, Abbati, Nucci, Palladini, Carani. All.: Borghi BORZANESE: Narduzzo, S.Ametta, Mercati (32’st R.Strozzi), Margini, Mantini, Brunetti, Mesoraca (21’st Paterlini), Caporali, F.Ametta (41’st Bonacini), Hoxha, G.Ametta (29’st Bertolani). A disp.: Rinaldini Bettuzzi, A.Strozzi, Franceschetti. All.: Masoni Arbitro: D.Colloca (Baldanza e Debidda) Reti: Castellano (Ba) al 36’pt, Caporali (Bo) al 5’st e al 46’st. Note: spettatori 450 circa. Ammoniti Forchignone, Castellano, Mantini, Mercati, Pavarini, Bertolani e Samotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Baiso fa tutto Caporali. Erroraccio e gran doppietta

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