98 documenti necessari per la gestione del Piano Estate 2026 scaricali

Sono disponibili 98 documenti utili per la gestione del Piano Estate 2026, riservati agli abbonati a “Gestire la scuola”. Questi materiali sono pronti all’uso e possono essere scaricati per supportare le attività previste dal piano. La documentazione copre vari aspetti operativi e organizzativi necessari per la pianificazione e l’implementazione delle iniziative estive. Non sono stati indicati dettagli specifici sui contenuti o sulle modalità di accesso ai documenti.

Pronti all’utilizzo, per gli abbonati a “Gestire la scuola” 98 documenti utili per la gestione del Piano Estate 2026. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Bullismo, dipendenze digitali, isolamento, comportamenti a rischio: riconoscere, prevenire e intervenire. Percorso di formazione in 3 incontri per docenti e per la comunità educante La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Graduatorie GPS 2026 verso la pubblicazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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