A pochi anni dalla prossima edizione della 24 Ore di Le Mans, Peugeot si trova di nuovo sotto i riflettori come team organizzatore. La casa automobilistica, che ha vinto l’ultima volta nel 2009, si prepara a tornare nella classe regina nel 2026. La sfida è grande e il ritorno atteso con grande interesse, anche se i dettagli sui programmi e le strategie sono ancora riservati.

Dobbiamo tornare al 2009 per trovare l’ultima gioia di Peugeot nella classe regina della 24h Le Mans, un risultato storico che non sarà facile da replicare nel 2026. David BrabhamMarc GenéAlexander Wurz riuscirono a beffare l’armata targata Audi Sport, i francesi ottennero la terza gioia della propria storia dopo i trionfi del 1992 e del 1993. Difficile, ma non impossibile, pensare ad una leggendaria quarta affermazione di Peugeot davanti ai propri tifosi. I miglioramenti della 9X8 sono evidenti, la pole position di Malthe Jakobsen (n. 94) ottenuta a Spa-Francorchamps rappresenta uno dei traguardi più significativi del difficile programma del marchio di Stellantis. La n. 94 di Jakobsen Loïc DuvalTheo Pourchaire e la n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - 24 Ore Le Mans, nuova incognita Peugeot. Cosa aspettarsi dai padroni di casa?

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