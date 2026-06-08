Vigili del fuoco di Firenze hanno segnalato la presenza di ratti nelle cucine della caserma centrale, piccioni nelle autorimesse e materassi vecchi e infestati dai parassiti, che sono stati sostituiti dopo venti anni di utilizzo. La situazione è stata comunicata come parte di un controllo interno, senza ulteriori dettagli su interventi o conseguenze. La notizia riguarda le condizioni igieniche e di sicurezza della struttura.

FIRENZE – “Topi nelle cucine, piccioni nelle autorimesse e materassi sostituiti dopo venti anni di utilizzo perché infestati dai parassiti”. La denuncia sulla grave situazione igienico-sanitaria in cui si trova la caserma centrale dei vigili del fuoco di Firenze, in via La Farina, arriva direttamente dal sindacato di categoria Fns-Cisl Toscana. Nonostante le ripetute segnalazioni inviate a partire dallo scorso 23 maggio al prefetto di Firenze, al direttore regionale e al comandante reggente, il sindacato sottolinea come “nessun intervento ispettivo sia ancora stato eseguito dalle autorità sanitarie interne o dal medico competente”. “L’unico provvedimento concreto – dicono – ha riguardato il cambio dei vecchi materassi nelle camerate, ma il resto dei problemi strutturali rimane irrisolto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Vigili del fuoco di Firenze: “Ratti e piccioni nella caserma centrale”

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