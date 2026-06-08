I ritiri di atleti stanno crescendo, creando difficoltà nelle competizioni. Questa tendenza viene discussa in un nuovo aggiornamento su Zonawrestling.net, dove il giornalista Dario Rondanini introduce l'argomento. La questione riguarda principalmente le assenze di partecipanti chiave, che influenzano il regolare svolgimento degli eventi e le dinamiche delle competizioni. La discussione si concentra sui motivi di queste uscite e sulle ripercussioni per il settore.

Amici ed amiche di Zonawrestling.net, un saluto dal vostro Dario Rondanini, di nuovo con voi per un nuovo appuntamento settimanale. Quest’oggi sono qui per portarvi un argomento che mi tocca particolarmente, per diversi motivi. Sia per un discorso etico, di moralità, ma anche per un discorso puramente da fan e fruitore del prodotto da ormai oltre vent’anni. Vorrei parlare con voi della questione dei ritiri, e provare a capire insieme quali sono le motivazioni del perchè c’è un problema con essi. Partiamo da un qualcosa che fa molto Capitan Ovvio: il wrestling fa male. E farlo per tanti anni, specialmente a ritmi assurdi come quelli della WWE, obbliga i wrestler a fare una scelta dolorosa prima o poi, ossia appendere gli stivali al chiodo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Vi spiego perchè i ritiri stanno diventando un problema

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