Vangelo dell’8 giugno 2026 | il messaggio profondo delle Beatitudini

Il 8 giugno 2026, il Vangelo sottolinea che le beatitudini indicano come la felicità si trovi nel affrontare il dolore con fede e speranza. Don Luigi Maria Epicoco commenta che Gesù non promette l’assenza di sofferenze, ma invita a superarle con fiducia. Il messaggio si focalizza sulla capacità di attraversare le momenti difficili mantenendo un atteggiamento positivo e spirituale. La riflessione si basa sull’insegnamento di Gesù, senza ulteriori interpretazioni o deduzioni.

Commento al Vangelo di don Luigi Maria Epicoco: Gesù ci insegna che la vera beatitudine non sorge dall’assenza del dolore, ma dalla capacità di attraversarlo con fede e speranza. Nel Discorso della Montagna, Gesù ci mostra la via della vera gioia tramite le Beatitudini. Beati sono i poveri, i miti, i misericordiosi, i puri di cuore e coloro che sono in cerca di giustizia. Il Vangelo di oggi ci mostra come la felicità reale venga dalla comunione con Dio. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito,perché di essi è il regno dei cieli. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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GIUGNO 2026: IL CUORE SACRO

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