Il prezzo del gasolio in Valle d’Aosta supera ora i 2 euro al litro. Rispetto a due giorni fa, il costo di un pieno è aumentato di circa 3 euro. Le accise sui carburanti sono aumentate, contribuendo all’impennata dei prezzi presso i distributori. La differenza tra i prezzi di oggi e pochi giorni fa si fa sentire sui costi di ogni rifornimento.

Quanto costa esattamente un pieno oggi rispetto a due giorni fa?. Perché le accise stanno facendo impennare i prezzi ai distributori?. Come cambieranno le abitudini di mobilità delle famiglie valdostane?. Quando si stabilizzeranno i prezzi dopo questo nuovo rincaro?.? In Breve Prezzo medio gasolio self service in Valle d'Aosta a 2,021 euro al litro. Costo pieno aumentato di 1,30 euro rispetto a soli due giorni fa. Rincaro causato dalla riduzione dello sconto applicato sulle accise. Impatto diretto sul budget familiare e sulla mobilità regionale locale. Il gasolio in Valle d’Aosta supera la soglia dei 2 euro al litro. Il prezzo del gasolio in Valle d’Aosta ha subito un nuovo incremento, tornando a superare la cifra critica di 2 euro al litro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta: il gasolio schizza sopra i 2 euro al litro

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