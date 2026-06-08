Tutto Litfiba Live la tribute rock band a Pinarella

Da ravennatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 14 giugno, il tour di Raga 'N Roll approda a Bagno Italia & Giuliana di Pinarella di Cervia con “TUTTO LITFIBA LIVE”, uno spettacolo che celebra l’energia, il sound e l’attitudine della storica band fiorentina. Location: Bagno Italia & Giuliana – Pinarella di CerviaOre 18:00Info e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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