Torna la magia degli agri-picnic palazzo San Giacomo |
Tre giovedì d’estate si tengono gli agri-picnic a Palazzo San Giacomo, a Russi. L’evento si svolge nella location storica, offrendo cibo contadino, musica dal vivo e intrattenimento gratuito per tutte le età. Promosso dal Comune e da Coldiretti Ravenna, il programma prevede tre serate dedicate a vivere la natura e il relax. L’iniziativa è rivolta a famiglie e appassionati di tradizioni rurali, senza necessità di prenotazione.
Tre giovedì d'estate da vivere a contatto con la natura nella suggestiva location di Palazzo San Giacomo (Russi) tra buon cibo contadino, musica live e intrattenimento gratuito per grandi e piccoli!Promossi da Comune di Russi e Campagna Amica-Coldiretti Ravenna, tornano i “Picnic a Palazzo”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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