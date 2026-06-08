Tre giovedì d’estate si tengono gli agri-picnic a Palazzo San Giacomo, a Russi. L’evento si svolge nella location storica, offrendo cibo contadino, musica dal vivo e intrattenimento gratuito per tutte le età. Promosso dal Comune e da Coldiretti Ravenna, il programma prevede tre serate dedicate a vivere la natura e il relax. L’iniziativa è rivolta a famiglie e appassionati di tradizioni rurali, senza necessità di prenotazione.

Tre giovedì d'estate da vivere a contatto con la natura nella suggestiva location di Palazzo San Giacomo (Russi) tra buon cibo contadino, musica live e intrattenimento gratuito per grandi e piccoli!Promossi da Comune di Russi e Campagna Amica-Coldiretti Ravenna, tornano i “Picnic a Palazzo”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Presentata a Palazzo San Giacomo la seconda edizione de ‘Il Derby dei Campioni’A Palazzo San Giacomo è stata annunciata la seconda edizione de ‘Il Derby dei Campioni’.

Temi più discussi: Torna la magia degli agri-picnic palazzo San Giacomo:; Tarquinia, torna la magia dell’Infiorata: l'edizione 2026 omaggia San Francesco; Monteprandone presenta l’Estate 2026: oltre tre mesi di eventi tra cultura, musica, sport e tradizioni; 20 Giugno 2026 – Giovanni Allevi protagonista della terza edizione alla Certosa di San Giacomo Cultura, resilienza e inclusione al centro del progetto.

Torna la magia degli agri-picnic palazzo San Giacomo:È un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... ravennatoday.it

I.G.L. DI ITALO E GIACOMO LATROFA S.N.C. - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Nel cuore del quartiere San Giacomo torna Vico degli Artisti: arte, storia e tradizioniDurante le due giornate dedicate, i visitatori hanno potuto immergersi in atmosfere d'altri tempi tra esposizioni artistiche, manufatti artigianali e racconti legati alla memoria popolare. Una stradin ... barlettaviva.it