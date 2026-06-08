Dal 8 al 27 giugno si tiene al Teatro alla Scala di Milano la rappresentazione di Carmen di Georges Bizet. La produzione è diretta dall’orchestra e dal coro sotto la guida di Myung-Whun Chung. La messa in scena prevede l’esecuzione dell’opera con interpreti e ensemble coinvolti nelle recite programmate durante il periodo indicato.

Teatro alla Scala di Milano arriva Carmen di Georges Bizet,alla testa dell’orchestra e del coro Myung-Whun Chung. Dall’8 al 27 giugno il Teatro alla Scala presenta Carmen di Georges Bizet, uno dei titoli più amati e insieme più complessi del repertorio operistico, in co-produzione con Royal Opera House, Covent Garden di Londra e Teatro Real di Madrid. Sul podio, alla testa dell’Orchestra e del Coro del Teatro alla Scala, Myung-Whun Chung, per la regia di Damiano Michieletto, con le scene di Paolo Fantin, i costumi di Carla Teti e le luci di Alessandro Carletti. Nel cast si alternano nella parte del titolo Clémentine Margaine e Stéphanie... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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