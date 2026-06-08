Storica azienda in liquidazione i sindacati | Proclamato stato di agitazione contro il licenziamento collettivo

I lavoratori di un'azienda storica in liquidazione a Ravenna sono in agitazione. I sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione in risposta ai licenziamenti collettivi annunciati dall'impresa che produce macchinari agricoli. Oggi si è svolto un incontro tra la direzione e le rappresentanze sindacali, coinvolgendo le sigle Fiom-Cgil, Uilm-Uil e Fim-Cisl. La situazione rimane critica, con i sindacati che continuano a monitorare la vicenda.

Diventa sempre più delicata la situazione per i dipendenti dell'azienda Mazzotti di Ravenna. Nella giornata di oggi, lunedì, si è svolto un ulteriore incontro tra l'azienda che produce macchine agricole e le organizzazioni sindacali Fiomcgil, Uilm-Uil e Fim-Cisl. "Anche questo confronto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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