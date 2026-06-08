Spirano inseguito dai carabinieri si schianta e cerca di scappare tra i campi | arrestato

Da ecodibergamo.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Spirano dopo aver tentato di scappare dai carabinieri e aver schiantato il veicolo tra i campi. Durante l’intervento, ha cercato di impossessarsi dell’arma di uno dei militari. L’uomo era stato inseguito prima di perdere il controllo e finire fuori strada. Non sono stati segnalati feriti. La polizia ha condotto le operazioni di arresto e recuperato l’auto coinvolta.

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L’OPERAZIONE. L’uomo, di 27 anni, ha anche cercato di impossessarsi dell’arma di uno dei militari intervenuti per bloccarlo. Non si è fermato all’alt dei carabinieri, si è dato alla fuga e, durante l’inseguimento, ha finito per schiantarsi, per poi tentare di impossessarsi dell’arma di uno dei militari intervenuti. Un cittadino rumeno di 27 anni è stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e violazione del Codice della strada. Alle 4.45 di giovedì 4 giugno, una pattuglia dei carabinieri in servizio lungo la sp591, ha intimato l’alt a una Bmw con targa bulgara ma il conducente si è dato alla fuga, imboccando la sp122 in direzione Spirano, innescando un inseguimento che si è protratto per diversi chilometri, ad alta velocità, costringendo altri veicoli a manovre evasive per evitare incidenti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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SI SCHIANTA DOPO INSEGUIMENTO CON I CARABINIERI, ARRESTATO!

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