Sopresa Napoli il Como tenta la stella azzurra | affare da 30 milioni

Il Como ha avviato trattative con l'agente di Antonio Vergara, centrocampista del Napoli. La società lombarda ha sondato il mercato per un trasferimento valutato attorno ai 30 milioni di euro. La società ha contattato Giuffredi, rappresentante del giocatore, per discutere un possibile trasferimento. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali.

Antonio Vergara nel mirino del Como: secondo Il Mattino, i lariani hanno avviato contatti con l’agente Giuffredi per il centrocampista del Napoli valutato 30 milioni. Il club lombardo ha urgenza di rinforzi dopo il rischio concreto di perdere Nico Paz. Cesc Fàbregas ha individuato nel giovane talento napoletano l’erede ideale: stessa qualità tecnica, stesso potenziale esplosivo. Vergara al Como: Allegri ha l’ultima parola. Massimiliano Allegri dovrà autorizzare la cessione del centrocampista classe 2006, cresciuto nel vivaio azzurro. Il prossimo tecnico del Napoli dovrà valutare la scelta migliore al riguardo. Vergara non è incedibile agli occhi del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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