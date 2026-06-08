Sinner in ospedale | accertamenti medici dopo il malore al Roland Garros
Nella mattina di lunedì 8 giugno, il tennista ha visitato l’ospedale San Raffaele di Milano per alcuni controlli medici. Gli accertamenti sono stati effettuati in seguito a un malore avuto durante il torneo di Roland Garros. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni di salute o sui risultati delle visite. Il giocatore aveva già annunciato di aver accusato problemi di salute durante la competizione.
Accertamenti medici per Jannik Sinner. Nella mattina di lunedì 8 giugno, il tennista si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per effattuare alcune visite programmate, che arrivano proprio dopo il malore accusato al Roland Garros.Sinner in ospedaleIl numero 1 del tennis mondiale dovrebbe. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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Jannik Sinner in ospedale al San Raffaele di Milano per accertamenti programmati dopo il malore al Roland Garros. x.com
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