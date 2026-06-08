Sinner in ospedale | accertamenti medici dopo il malore al Roland Garros

Notizia in breve

Nella mattina di lunedì 8 giugno, il tennista ha visitato l’ospedale San Raffaele di Milano per alcuni controlli medici. Gli accertamenti sono stati effettuati in seguito a un malore avuto durante il torneo di Roland Garros. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni di salute o sui risultati delle visite. Il giocatore aveva già annunciato di aver accusato problemi di salute durante la competizione.