sempio la procura chiede una perizia psichiatrica sui suoi scritti

La Procura ha richiesto una perizia psichiatrica sui diari e sui soliloqui di Sempio. La valutazione mira a verificare lo stato mentale dell’indagato e la presenza di eventuali elementi che possano influenzare il procedimento. Se dalla perizia risultasse una pericolosità sociale, potrebbe influenzare le decisioni sul suo stato di detenzione o sulla possibilità di applicare misure alternative. I risultati della valutazione saranno fondamentali per definire i passaggi successivi nel procedimento giudiziario.

Cosa riveleranno i diari e i soliloqui di Sempio agli esperti?. Come cambierà il processo se emergesse la sua pericolosità sociale?. Perché l'accusa ha richiesto la perizia invece della difesa?. Chi sono le due ragazze la cui privacy è stata violata?.? In Breve Famiglia Cappa avvia circa 80 querele per risarcimenti da bancarotta.. Avvocato Antonio De Rensis indagato per reato di istigazione a delinquere.. Analisi psichiatrica basata su diari e soliloqui prodotti da Andrea Sempio.. Ex maresciallo Antonio Marchetto coinvolto in indagini dopo precedente condanna.. La Procura richiede la perizia psichiatrica su Andrea Sempio dopo la chiusura delle indagini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Garlasco, la procura di Pavia dispone consulenza psichiatrica per Sempio

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