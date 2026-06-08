Ha scelto di condividere la notizia con discrezione, aspettando quattro giorni prima di raccontare al mondo la sua gioia. Poi, il 6 giugno, con una semplice frase pubblicata nelle storie Instagram, “Mai stata così felice”, Rose Villain ha annunciato la nascita del suo primo figlio. Il bambino si chiama Francis Knight ed è nato a New York il 2 giugno scorso, alle 22:48; è il primo figlio per la cantante milanese e per il marito Andrea Ferrara, conosciuto artisticamente come Sixpm, produttore discografico che fa coppia nella vita e nel lavoro con lei da oltre un decennio. Fonte: instagram @rosevillain Per il momento, nessuna foto del neonato. Una scelta perfettamente in linea con la riservatezza con cui Rosa Luini, questo il vero nome della 36enne Rose Villain, ha vissuto anche la gravidanza. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Rose Villain è mamma, e ha scelto un nome “cavalleresco” per il figlio

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Rose Villain Diventata Mamma: Il Nome Particolare Del Figlio

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