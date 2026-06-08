Romanderground il nuovo singolo è Angeli con le pistole

Angeli con le pistole è il nuovo singolo dei Romanderground, disponibile da venerdì 5 giugno per Honiro. A tre anni dall’uscita di Palingenesi, la formazione romana torna con un brano di forte impatto emotivo e sociale, capace di intrecciare introspezione personale e riflessione sul presente. Una critica netta e aperta alle guerre e alla violenza, che stanno caratterizzando particolarmente questo periodo storico a livello mondiale. Sulla produzione firmata da Murcielago, Prisma e Mister T, la band dà vita a una traccia intensa e attuale, che invita l’ascoltatore a cercare dentro di sé le risposte che il mondo esterno sembra non essere più in grado di offrire. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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