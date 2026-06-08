Ristorazione scolastica a Levate serviti oltre 23mila pasti tra nido scuole materne e primarie

A Levate, nel corso dell’anno scolastico 20252026, sono stati distribuiti oltre 23.000 pasti nelle scuole dell’infanzia e primarie, inclusi nidi e scuole materne. La gestione del servizio di ristorazione scolastica è affidata a Dussmann Service, uno dei principali operatori del settore. I dati si riferiscono alla somministrazione quotidiana di pasti ai bambini iscritti nelle strutture scolastiche del territorio.

L’anno scolastico 20252026 è giunto al termine e ha visto Dussmann Service, tra i principali operatori italiani della ristorazione collettiva, impegnarsi ogni giorno per offrire ai bambini delle scuole del Comune di Levate la possibilità di beneficiare di un’alimentazione sana ed equilibrata nel rispetto delle esigenze di tutti. Nel corso dell’anno scolastico, Dussmann ha servito oltre 23.000 pasti ai bambini degli asili nido e delle scuole materne e primarie. Non solo qualità ma anche attenzione alla sostenibilità e all’impatto ambientale dei prodotti utilizzati: la proposta alimentare è stata creata utilizzando sempre olio extra vergine d’oliva italiano, frutta e verdura di stagione, tutte le tipologie di cereali e formati di pasta differenziati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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