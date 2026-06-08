La partita tra Perù e Spagna si svolge in un’amichevole internazionale in preparazione ai prossimi Mondiali. La Spagna, dopo due pareggi contro Egitto e Iraq, cerca una vittoria prima dell’inizio del torneo. La formazione spagnola torna in campo con il tecnico che sorride di nuovo, mentre il Perù si prepara a affrontare l’ultima prova prima della competizione. La partita viene trasmessa in diretta.

Perù-Spagna è un’amichevole internazionale in vista dei prossimi Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla Dopo due pareggi di fila contro Egitto e Iraq, la Spagna deve tornare a vincere in questa ultima amichevole in vista del Mondiale. Si affronta il Perù, non uno scoglio così insormontabile, che ha vinto contro Haiti 2-1. E diciamo che Haiti non è la migliore nazionale in giro. La Spagna, forse per la prima volta dopo diversi anni, non parte in questo caso con tutti i favori del pronostico al Mondiale. A De La Fuente manca una punta forte, una di quelle che fa la differenza. Ed è un problema da risolvere. Certo, c’è sempre Yamal, ma viene da un infortunio e non sembra essere proprio nelle migliori condizioni possibili. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Perù-Spagna: a De la Fuente torna il sorriso

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