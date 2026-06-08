Pronostico Inghilterra-Costa Rica | il bilancio risale

Da ilveggente.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si è disputata un’amichevole internazionale tra Inghilterra e Costa Rica, in preparazione ai prossimi Mondiali. La partita ha visto le due squadre affrontarsi senza risultati ufficiali, con le formazioni che hanno testato diversi giocatori e schemi. La gara è stata trasmessa in diretta televisiva e online. Gli incontri di questo tipo non sono stati frequenti per l’Inghilterra recentemente, secondo quanto riportato.

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Inghilterra-Costa Rica è un’amichevole internazionale in vista dei prossimi Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla Le amichevoli non sono pane per l’Inghilterra, almeno guardando l’ultimo periodo. Sì, perché nelle ultime nove gare che la squadra di Tuchel ha giocato senza avere dei punti a disposizione, ha vinto solamente quattro volte. E pure contro la Nuova Zelanda, una formazione nettamente inferiore, non è che sia arrivata questa grande prestazione visto che parliamo di un’affermazione per uno a zero. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Si deve cambiare registro, anche perché l’amichevole contro il Costa Rica in programma mercoledì sera è l’ultima prima del debutto al Mondiale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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