Pro Wrestling NOAH | Ufficiale la prossima difesa titolata di Shane Haste

Il prossimo 25 giugno sarà la data in cui la Pro Wrestling NOAH tornerà in scena con un nuovo PPV. A reggere sulle spalle la card con il main event della serata, sarà il campione massimo della federazione nipponica, Shane Haste. Il membro dei TMDK e del White Raven Squad, sarà chiamato a difendere il GHC Heavyweight Championship dall’assalto di Tetsuya Endo. Qui in fondo potete reperire la nostra intervista fatta proprio a Shane Haste in collaborazione con il canale YouTube Pro Wrestling Culture. Bastano 5 secondi: scegli Zona Wrestling come fonte preferita su Google e seguici su Google News. WWE: Mr. Anderson ritiene Randy Orton e John Cena responsabili del suo licenziamento Jonathan Coachman: “Se WWE e TNA sono partner, perché piazzare Great American Bash proprio la sera di Slammiversary?” 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Shane Haste: “La TNA è viva, ma i miei pensieri sono tutti focalizzati sulla NOAH adesso”Shane Haste, attuale campione della Pro Wrestling NOAH, ha dichiarato che la TNA è ancora attiva, ma ora i suoi pensieri sono concentrati sulla NOAH.

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PRO WRESTLING NOAH - NEO GLOBAL TAG LEAGUE 2026 - Il vincitore del Bloc A è stato deciso; il vincitore del Bloc B sarà deciso nello show del 13 giugno, con la Finale che si terrà il 16 giugno. Inoltre, il Match per il Titolo di Tag GHC Jr. Heavyweight è st reddit