Pro Wrestling NOAH | Ufficiale la prossima difesa titolata di Shane Haste
Il 25 giugno la Pro Wrestling NOAH terrà un nuovo PPV con Shane Haste che difenderà il titolo massimo della federazione nel main event.
Il prossimo 25 giugno sarà la data in cui la Pro Wrestling NOAH tornerà in scena con un nuovo PPV. A reggere sulle spalle la card con il main event della serata, sarà il campione massimo della federazione nipponica, Shane Haste. Il membro dei TMDK e del White Raven Squad, sarà chiamato a difendere il GHC Heavyweight Championship dall’assalto di Tetsuya Endo. Qui in fondo potete reperire la nostra intervista fatta proprio a Shane Haste in collaborazione con il canale YouTube Pro Wrestling Culture. Bastano 5 secondi: scegli Zona Wrestling come fonte preferita su Google e seguici su Google News. WWE: Mr. Anderson ritiene Randy Orton e John Cena responsabili del suo licenziamento Jonathan Coachman: “Se WWE e TNA sono partner, perché piazzare Great American Bash proprio la sera di Slammiversary?” 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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NOAH: Shane Haste difende il titolo GHC contro KENTANell’ultimo evento della Pro Wrestling NOAH, Shane Haste, membro del TMDK, ha difeso con successo il titolo GHC contro KENTA.
Shane Haste: “La TNA è viva, ma i miei pensieri sono tutti focalizzati sulla NOAH adesso”Shane Haste, attuale campione della Pro Wrestling NOAH, ha dichiarato che la TNA è ancora attiva, ma ora i suoi pensieri sono concentrati sulla NOAH.
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