Il questore di Catania ha disposto la sospensione per sette giorni di un locale a Piedimonte Etneo, su proposta dei carabinieri. L’ordinanza riguarda un esercizio frequentato da molte persone con precedenti penali. La decisione è stata presa in seguito a controlli condotti dai militari, che hanno evidenziato irregolarità e la presenza di soggetti con precedenti. La sospensione entra in vigore immediatamente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il decreto del questore su proposta dei carabinieri. Il questore di Catania ha disposto la sospensione della licenza per 7 giorni nei confronti di un esercizio pubblico situato a Piedimonte Etneo, nel territorio etneo. Il provvedimento è stato adottato su proposta della stazione dei Carabinieri di Piedimonte Etneo ed è stato emesso ai sensi dell’ articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). I controlli tra marzo e maggio. La decisione arriva al termine di un’attività di monitoraggio condotta dai militari dell’Arma tra i mesi di marzo e maggio. Dagli accertamenti è emerso che il locale sarebbe stato frequentato con regolarità da soggetti con numerosi precedenti penali e di polizia per reati considerati di forte allarme sociale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Piedimonte Etneo, sospeso per 7 giorni un locale: frequentato da numerose persone con precedenti penali

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