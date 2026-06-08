Perché sempre più donne scelgono la terapia ormonale sostitutiva in menopausa

Sempre più donne ricorrono alla terapia ormonale sostitutiva durante la menopausa. La scelta è motivata dal desiderio di migliorare la qualità della vita, influenzata dal cambiamento dello stato di salute e delle caratteristiche fisiche. La terapia mira ad alleviare i sintomi e a sostenere il benessere durante questa fase. La decisione di intraprendere questa cura viene spesso presa in accordo con i professionisti sanitari per gestire i disturbi associati alla menopausa.

La qualità della vita di una persona cambia anche in relazione allo stato di salute e alle caratteristiche del proprio corpo. Nel caso delle donne la menopausa è uno di quei cambiamenti con un impatto maggiore sulla vita quotidiana. Le vampate arrivano di notte, interrompono il sonno, rendono difficile concentrarsi al lavoro. Il desiderio si affievolisce, si avvertono bruciori intimi, l’ umore oscilla senza una ragione apparente. Una realtà che, come rilevato dalla Fondazione Onda, è spesso sottovalutata (soprattutto socialmente) tanto che più della metà delle donne non cerca aiuto presso il Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Il trattamento della menopausa, però, non è semplice, anche perché richiede un approccio multidisciplinare. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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