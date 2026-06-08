Paura in centro nella pausa pranzo | assaltato il Compro Oro di piazza Ghiaia un' auto sfonda la vetrina

Durante la pausa pranzo di oggi, un’auto ha investito la vetrina di un negozio di compro oro in piazza Ghiaia, nel centro della città. L’auto ha sfondato il vetro e ha causato danni all’interno del negozio. La scena si è svolta in modo repentino, con passanti che si sono fermati a osservare quanto accaduto. Non sono stati segnalati feriti.

Paura oggi in piazza Ghiaia, dove un’auto ha sfondato la vetrina di un Compro Oro in pieno centro e in piena pausa pranzo. L'assalto è avvenuto dunque in pieno giorno e in pieno centro. Sono immediatamente scattate le indagini nel tentativo di ricostruire quanto accaduto.“Al di là delle dinamiche. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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LA STRAGE DELL'INLAND MOTEL - Il Caso Douglas Crabbe - True Crime

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