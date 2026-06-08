Paura in centro nella pausa pranzo | assaltato il Compro Oro di piazza Ghiaia un' auto sfonda la vetrina

Da parmatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la pausa pranzo di oggi, un’auto ha investito la vetrina di un negozio di compro oro in piazza Ghiaia, nel centro della città. L’auto ha sfondato il vetro e ha causato danni all’interno del negozio. La scena si è svolta in modo repentino, con passanti che si sono fermati a osservare quanto accaduto. Non sono stati segnalati feriti.

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Paura oggi in piazza Ghiaia, dove un’auto ha sfondato la vetrina di un Compro Oro in pieno centro e in piena pausa pranzo. L'assalto è avvenuto dunque in pieno giorno e in pieno centro. Sono immediatamente scattate le indagini nel tentativo di ricostruire quanto accaduto.“Al di là delle dinamiche. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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