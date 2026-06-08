Parco Marittimo e riqualificazione del waterfront | dalla Regione oltre 7 milioni per Ravenna e Cervia

La Regione ha stanziato oltre 7 milioni di euro per interventi di riqualificazione sulla Riviera ravennate. I fondi coprono il Parco Marittimo di Marina di Ravenna e Punta Marina, così come il waterfront di Milano Marittima. I lavori prevedono interventi di restyling e rigenerazione urbana nelle aree costiere della zona. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di realizzazione o sui soggetti coinvolti.

Dal Parco Marittimo di Marina di Ravenna e Punta Marina al nuovo waterfront di Milano Marittima. Sono questi gli interventi di restyling e rigenerazione urbana che interessano la Riviera ravennate finanziati dalla Regione. Misure che fanno parte dei dieci progetti di riqualificazione finanziati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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