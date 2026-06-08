Omicidio Gianluca Ibarra Silvera fermato un 19enne peruviano membro della gang Latin Kings lui | Non l' ho ammazzato io

Da ilgiornaleditalia.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane peruviano di 19 anni, sospettato di aver partecipato all’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, è stato fermato. L’individuo, membro della gang Latin Kings, ha dichiarato di non aver commesso l’omicidio. Un altro sospettato, anch’egli destinatario di un fermo, risulta irreperibile. La polizia ha avviato le indagini e sta verificando i ruoli dei diversi soggetti coinvolti.

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Un altro individuo, anche egli destinatario di un provvedimento di fermo, risulta irreperibile. Per il giovane, la contestazione è pesantissima: omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal numero degli aggressori, in tutto 17 Svolta nel caso dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silve. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Gianluca Ibarra Silvera, fermato un 19enne peruviano membro della gang Latin Kings, lui: "Non l'ho ammazzato io"
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