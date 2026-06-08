Un giovane peruviano di 19 anni, sospettato di aver partecipato all’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, è stato fermato. L’individuo, membro della gang Latin Kings, ha dichiarato di non aver commesso l’omicidio. Un altro sospettato, anch’egli destinatario di un fermo, risulta irreperibile. La polizia ha avviato le indagini e sta verificando i ruoli dei diversi soggetti coinvolti.

Un altro individuo, anche egli destinatario di un provvedimento di fermo, risulta irreperibile. Per il giovane, la contestazione è pesantissima: omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal numero degli aggressori, in tutto 17 Svolta nel caso dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silve. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Gianluca Ibarra Silvera, fermato un 19enne peruviano membro della gang Latin Kings, lui: "Non l'ho ammazzato io"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Così è morto Gianluca Ibarra Silvera: «Oltre 30 coltellate, l'hanno accerchiato in 17»

Notizie e thread social correlati

Omicidio Ibarra Silvera: il 19enne Latin Kings: ‘Ero lì, ma non ho colpitoUn 19enne, affiliato ai Latin Kings, ha ammesso di essere presente durante l'omicidio di Ibarra Silvera, ma ha negato di aver partecipato all’atto.

Omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa, fermato 19enne peruviano accusato dell'aggressioneUn 19enne peruviano è stato fermato con l’accusa di aver ucciso Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa.

Temi più discussi: Omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, c'è un fermo; Omicidio Gianluca Ibarra Silvera, perquisizioni nei confronti di otto giovani sudamericani; Omicidio Certosa, 17 contro Gianluca: 30 colpi e premeditazione; Diverse le ipotesi valutate dagli inquirenti per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato in stazione Certosa a Milano, nella serata dello scorso 26 maggio. Tra queste anche lo scambio di persona e il regolamento di conti tra gang sudamerican.

La pista che sta emergendo nelle indagini sull'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato alla stazione di Milano. Un dettaglio ricostruito dagli investigatori potrebbe cambiare completamente la lettura della tragedia #omicidio #Milano x.com

Ragazzo di 22 anni ucciso a coltellate durante rissa in stazione Certosa: morto Gianluca Ibarra Silvera reddit

Omicidio Gianluca Ibarra SilveraLe ultime news sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate alla stazione Certosa di Milano, nella notte tra il 26 e il 27 maggio 2026. Sarebbero 8 gli indagati: fermato per ... fanpage.it

Omicidio di Gianluca Ibarra Silvera: identificata la gang che lo ha ucciso in stazione Certosa a MilanoNella notte tra il 26 e il 27 maggio il 22enne Gianluca Ibarra Silvera è stato ucciso a coltellate in stazione Certosa a Milano. Le indagini hanno ora portato al primo fermo e alla individuazione dell ... notizie.it