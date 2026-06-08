Nuovo accordo tra TIM e DAZN per portare i mondiali di calcio a tutti i clienti

TIM e DAZN hanno firmato un nuovo accordo che permette ai clienti di accedere ai contenuti dei Mondiali di calcio FIFA 2026™. La collaborazione è stata rafforzata, ampliando le modalità di visione del torneo. L’intesa riguarda la distribuzione dei diritti di trasmissione, consentendo a più utenti di seguire le partite attraverso le piattaforme coinvolte. Nessun dettaglio sui termini economici dell’accordo è stato reso pubblico.

TIM e DAZN rafforzano la loro collaborazione in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026™, con un nuovo accordo che amplia la possibilità di accedere ai contenuti del torneo. I clienti TIM, infatti, possono sottoscrivere il Pass Mondiali di DAZN, pensato per seguire l’intera competizione con. 🔗 Leggi su Today.it

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