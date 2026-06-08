Nuove attrezzature donate all’ospedale del Mugello | la solidarietà dei cittadini

Notizia in breve

Il presidio ospedaliero di Borgo San Lorenzo ha ricevuto nuove attrezzature grazie a donazioni da parte dei cittadini. Le apparecchiature saranno utilizzate per migliorare i reparti dell’ospedale, che ha beneficiato di questa iniziativa di solidarietà locale. Le donazioni sono state consegnate ufficialmente e saranno integrate nelle strutture già esistenti per supportare le attività sanitarie quotidiane. La collaborazione tra cittadini e struttura sanitaria ha permesso di potenziare le risorse disponibili nel presidio.