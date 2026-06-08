Nuove attrezzature donate all’ospedale del Mugello | la solidarietà dei cittadini
Il presidio ospedaliero di Borgo San Lorenzo ha ricevuto nuove attrezzature grazie a donazioni da parte dei cittadini. Le apparecchiature saranno utilizzate per migliorare i reparti dell’ospedale, che ha beneficiato di questa iniziativa di solidarietà locale. Le donazioni sono state consegnate ufficialmente e saranno integrate nelle strutture già esistenti per supportare le attività sanitarie quotidiane. La collaborazione tra cittadini e struttura sanitaria ha permesso di potenziare le risorse disponibili nel presidio.
BORGO SAN LORENZO – Il presidio ospedaliero di Borgo San Lorenzo potenzia i propri reparti grazie alla solidarietà del territorio. Nei giorni scorsi sono state ufficializzate le nuove attrezzature donate all’ospedale del Mugello da parte dell’associazione no profit Il Sorriso di Bruna, una realtà attiva dal 2009 nel sostegno della sanità locale. La cerimonia ha sancito la consegna di tre computer portatili per l’attività clinica del reparto di oncologia e di una poltrona per terapie destinata alla stessa area, donata in memoria di Mauro Perini. La donazione comprende anche un lettino medico elettrificato, uno sgabello specifico per il parto naturale, una cullina e due bladder scanner. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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