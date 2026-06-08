Durante la quinta giornata della Novena al Cuore Immacolato di Maria, i fedeli si sono riuniti per recitare la preghiera dedicata all’affidamento. La preghiera, rivolta alla Vergine, invita a chiedere protezione e guida spirituale. La devozione si svolge seguendo un percorso di riflessione sulle virtù mariane, con momenti di preghiera condivisi tra i partecipanti. La novena continua con l’obiettivo di rafforzare il legame con Maria.

Prosegue il cammino di devozione mariana guidati dalle virtù della Vergine: ecco il testo e la preghiera per il quinto giorno della Novena al Cuore Immacolato di Maria. Scopriamo l’origine della devozione al Cuore Immacolato di Maria e come si è evoluta nel corso dei secoli fino ad arrivare all’attuale celebrazione. Il primo promotore della festa liturgica del Cuore Immacolato di Maria fu San Giovanni Eudes che già verso il 1643 cominciò a celebrarla con i religiosi della sua congregazione. La svolta del culto al Cuore Immacolato di Maria è avvenuto con le apparizioni di Fatima del 1917, dove la Madonna aveva promesso: “alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà”. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena di affidamento al Cuore Immacolato di Maria: preghiera del quinto giorno

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Novena Madonna di Pompei Sesto giorno

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