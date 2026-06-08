Non posso respirare | Miguel Bosé si inginocchia sui social per la morte del 18enne Henry Nowak – IL VIDEO
Miguel Bosé ha pubblicato un video sui social in cui si inginocchia con una mano sul petto, in segno di solidarietà. Il gesto si riferisce alla morte di un 18enne, Henry Nowak, avvenuta recentemente. Bosé ha commentato con la frase “Non posso respirare”, parole associate alle proteste contro la violenza e le ingiustizie. La pubblicazione ha suscitato attenzione tra i follower, evidenziando il collegamento tra il gesto e le manifestazioni di protesta.
Miguel Bosé si è inginocchiato con una mano sul petto, in un gesto di solidarietà che richiama il simbolo delle proteste contro la violenza razziale. In sovrimpressione compare la scritta “ I can’t breathe. De rodillas por Henry Nowak “. Il video, diffuso dall’artista attraverso i suoi canali social, rappresenta un atto di vicinanza alle manifestazioni scoppiate in seguito alla morte del diciottenne Henry Nowak, deceduto a Southampton, nel Regno Unito, dopo essere stato vittima di un episodio di violenza. Secondo le ricostruzioni circolate sui media, il giovane avrebbe pronunciato la frase “I can’t breathe” mentre si trovava a terra, elemento che ha contribuito a rendere il caso virale sui social e al centro di un acceso dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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