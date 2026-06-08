Non posso respirare | Miguel Bosé si inginocchia sui social per la morte del 18enne Henry Nowak – IL VIDEO

Notizia in breve

Miguel Bosé ha pubblicato un video sui social in cui si inginocchia con una mano sul petto, in segno di solidarietà. Il gesto si riferisce alla morte di un 18enne, Henry Nowak, avvenuta recentemente. Bosé ha commentato con la frase “Non posso respirare”, parole associate alle proteste contro la violenza e le ingiustizie. La pubblicazione ha suscitato attenzione tra i follower, evidenziando il collegamento tra il gesto e le manifestazioni di protesta.