Niente pace senza onestà intellettuale

Un articolo analizza la lettera aperta inviata dal presidente ucraino al presidente russo, considerandola un tentativo di avvicinamento tra le due parti. La comunicazione, pubblicata online, contiene richieste e proposte per avviare un dialogo diretto, senza l’uso di termini aggressivi. Non sono stati forniti dettagli sulle reazioni ufficiali di Mosca né su eventuali risposte concrete. La lettera rappresenta un passaggio formale nel contesto di tensioni politiche tra i due paesi.

Definire la lettera aperta di Zelensky a Putin, come un tentativo del Leader ucraino di aprire un canale diretto con il russo, per un colloquio a due per far finire la guerra,significa non conoscere le regole della diplomazia internazionaleoppure essere palesemente schierati a favore di Kiev, qualunque cosa faccia. E lo stesso vale se ci si sorprende che il Premier di Mosca abbia sostanzialmente cestinato la missiva, definendola un atto improprio, peravviare un reale e concreto processo di pace. D’altra parte, se si analizza compiutamente il testo della missiva usando il solo buon senso,ci si rende conto che si tratta di una inopportuna sequenza di millanterie, sfide, provocazioni, intimidazioniche nulla hanno della mano tesa verso il nemico, con la sincera intenzione di intraprendere una via di distensione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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