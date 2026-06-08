Un giovane di 20 anni, originario di Palermo, è caduto dal belvedere di Monte Echia mentre scattava una foto del tramonto sul Golfo. L’incidente è avvenuto mentre cercava di immortalare il paesaggio, ma ha perso l’equilibrio e è precipitato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ragazzo in ospedale con ferite gravi.

Il giovane, originario di Palermo, avrebbe perso l’equilibrio mentre cercava di immortalare il tramonto sul Golfo. Ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Vecchio Pellegrini Nella serata di ieri a Napoli, un turista siciliano di 20 anni è precipitato nel vuoto dal belvedere di Monte Echia mentre tentava di scattare una fotografia panoramica. L’incidente è avvenuto intorno alle 20, in uno dei punti più suggestivi della città, frequentato quotidianamente da turisti e cittadini per la spettacolare vista. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, originario di Palermo e in vacanza insieme alla famiglia, si sarebbe sporto oltre il parapetto per fotografare il panorama al tramonto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Napoli, precipita dal belvedere di Monte Echia mentre scatta una foto: grave un 20enne

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